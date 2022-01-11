Автоломбард в Екатеринбурге

МЫ ПРИНИМАЕМ В ЗАЛОГ РАЗНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКУ.
Срок выкупа до 1 года при ставке от 2%
Выдаем до 90% от стоимости транспорта
Ломбард-Центр предлагает вам эффективно и оперативно решить вопросы, связанные с финансированием, благодаря предоставлению займа под залог транспортного средства. Этот вариант получения денег максимально безопасен, надежен, позволяет разжиться деньгами в кратчайшие сроки, и, что самое главное, не потребует от вас каких-то справок и документов, показывающих вашу финансовую стабильность (это и не нужно — ведь у вас есть залоговое имущество в виде автомобиля). Вы сможете получить нужную сумму денег за час после обращения в наш Автоломбард — за это время эксперт оценит стоимость автотранспорта, и будут подготовлены все необходимые документы.
«Ломбард центр» производит выкуп транспорта в Екатеринбурге на постоянной основе. В ряде случаев мы принимаем транспорт, который находится в залоге.
Наш Автоломбард обеспечивает выгодность и быстроту работы благодаря следующему набору условий:
1) вам нужно предоставить минимум документов — ваш паспорт, паспорт на машину, а также доверенность на распоряжение имуществом, если машина принадлежит не вам;
2) процентная ставка по залоговому имуществу у нас невелика;
3) автоломбард работает круглосуточно и в праздники;
4) нам не потребуются финансовые справки, а также безразлична кредитная история — Lombard196.ru
Следует особо отметить, что мы не предлагаем никаких скрытых комиссий за дополнительные услуги (будь то оценка автомобиля, хранение, страхование, оформление документов и т.д.). Все это предоставляется бесплатно в порядке комплексного оказания услуг. Разумеется, в залог не принимаются никакие автомобили, только те, которые соответствуют определенным требованиям – отсутствуют существенные внешние дефекты, а техническое состояние автомобиля находится в хорошем состоянии. В этом случае, обратившись в наш автоломбард, вы сможете забрать значительную сумму денег. (точные размеры кредита напрямую зависят от рыночной стоимости залогового имущества).
Мы осуществляем круглосуточный выкуп транспортных средств в Екатеринбурге. Возможна продажа автомобиля пока он находится в залоге, по согласованию с владельцем. Услуга предоставляется для физических и юридических лиц
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ понадобятся (физлица)
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ (ЮРЛИЦА)
На основании ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» наш ломбард предлагает клиентам разные сроки кредитования. Есть возможность займа в виде аннуитета, когда часть долга определяется в виде процента, и часть в виде тела долга. Срок кредитования разный, до 3 лет. Возможно досрочное погашение займа.
Да, мы даем средства под такой транспорт, однако в нотариальной доверенности должно быть указано «с правом залога». Программа займа одна – передача транспорта для хранения на стоянке. В ином случае происходит нарушение законодательства. Также нужно присутствие собственника транспорта.
Вы оставляете заявку, с вами свяжется наш менеджер. Мы озвучиваем вам условия займа, запрашиваем документы для проверки. Далее наш менеджер приедет в то место, где находится транспорт для проверки и заключения договора.
Если займ дается под программу автозалога, то вы можете пользоваться машиной и ставить, где это делаете обычно. При выборе программы автоломбард ваш транспорт останется на нашей парковке с постоянной охраной на открытой площадке. Весь транспорт, на который выдается залог, проходит обязательную процедуру страхования.
Если у вас нет возможности погасить займ, и он заложен у нас, то вам можно не искать покупателя, а обратиться за поиском покупателя к нам. Покупатель полностью гасит ваш залог, и право собственности переходит к нему. Пока машина будет находиться на нашем паркинге, наши сотрудники могут сами проводить ее показы.
Адрес: Екатеринбург, улица Готвальда, д. 12 А
+7 (343) 200-59-99
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Время работы: ПН-ВС 9:00 – 21:00
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