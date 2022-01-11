Lombard196.ru | Автоломбард
Whatsapp
+7(950)643-64-33
ул. Готвальда, д. 12А
Lombard196.ru | Автоломбард
Whatsapp

ЗАЙМЫ В ОБЪЕМЕ ДО 2 000 000 р

МЫ ПРИНИМАЕМ В ЗАЛОГ РАЗНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКУ.

Срок выкупа до 1 года при ставке от 2%
Выдаем до 90% от стоимости транспорта

РАСЧЕТ ЗАЙМА
МЫ РАБОТАЕМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 1 ЧАС
ДЕНЬГИ ВЫДАЕМ В ДЕНЬ ЗАПРОСА
ЗАЛОГ ВЫДАЕТСЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ТС

Автоломбард в Екатеринбурге

    Ломбард-Центр предлагает вам эффективно и оперативно решить вопросы, связанные с финансированием, благодаря предоставлению займа под залог транспортного средства. Этот вариант получения денег максимально безопасен, надежен, позволяет разжиться деньгами в кратчайшие сроки, и, что самое главное, не потребует от вас каких-то справок и документов, показывающих вашу финансовую стабильность (это и не нужно — ведь у вас есть залоговое имущество в виде автомобиля). Вы сможете получить нужную сумму денег за час после обращения в наш Автоломбард — за это время эксперт оценит стоимость автотранспорта, и будут подготовлены все необходимые документы.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЛОГА АВТО?

«Ломбард центр» производит выкуп транспорта в Екатеринбурге на постоянной основе. В ряде случаев мы принимаем транспорт, который находится в залоге.

ПОД КАКОЙ ТРАНСПОРТ ВЫДАЕТСЯ ЗАЙМ

Lombard196.ru | Автоломбард

ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ

  • Залог до 2 000 000р
  • Возраст: до 10 лет
  • Ставка от 2 %
Lombard196.ru | Автоломбард

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

  • Займ до 2000000р
  • Возраст: до 15 лет
  • Ставка от 3%
Lombard196.ru | Автоломбард

СПЕЦТЕХНИКА

  • Залог до 2000000р
  • Возраст: до 15 лет
  • Ставка от 3%
Lombard196.ru | Автоломбард

МОТОЦИКЛЫ

  • Залог до 1000000р
  • Возраст: до 15 лет
  • Ставка от 3%
Lombard196.ru | Автоломбард

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

  • Займ до 5000000р
  • Срок: до 15 лет
  • Ставка от 3%
Lombard196.ru | Автоломбард

ДРУГИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

  • Залог до 3000000р
  • Возраст: до 10 лет
  • Ставка от 3%

   Наш Автоломбард обеспечивает выгодность и быстроту работы благодаря следующему набору условий:

1)   вам нужно предоставить минимум документов — ваш паспорт, паспорт на машину, а также доверенность на распоряжение имуществом, если машина принадлежит не вам;

2)   процентная ставка по залоговому имуществу у нас невелика;

3)   автоломбард работает круглосуточно и в праздники;

4)   нам не потребуются финансовые справки, а также безразлична кредитная история — Lombard196.ru

ПОД КАКОЙ ТРАНСПОРТ ВЫДАЕТСЯ ЗАЙМ

Lombard196.ru | Автоломбард
КОМУ МЫ ДАЕМ ЗАЙМ
  • Граждане РФ с паспортом
  • Обязательно – ключ от ТС
  • Есть паспорт на ТС

ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ЗАЙМА

  • Заемщик старше 18 лет
  • Можно не иметь гражданство РФ
  • Есть в распоряжении доверенность на использование ТС и договор продажи.
  • Транспорт не находится залоге
Lombard196.ru | Автоломбард

Следует особо отметить, что мы не предлагаем никаких скрытых комиссий за дополнительные услуги (будь то оценка автомобиля, хранение, страхование, оформление документов и т.д.). Все это предоставляется бесплатно в порядке комплексного оказания услуг. Разумеется, в залог не принимаются никакие автомобили, только те, которые соответствуют определенным требованиям – отсутствуют существенные внешние дефекты, а техническое состояние автомобиля находится в хорошем состоянии. В этом случае, обратившись в наш автоломбард, вы сможете забрать значительную сумму денег. (точные размеры кредита напрямую зависят от рыночной стоимости залогового имущества).

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ПОД ЗАЛОГ АВТО

Мы осуществляем круглосуточный выкуп транспортных средств в Екатеринбурге. Возможна продажа автомобиля пока он находится в залоге, по согласованию с владельцем. Услуга предоставляется для физических и юридических лиц

РАСЧИТАТЬ ЗАЙМ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ понадобятся (физлица)

УСЛОВИЯ ЗАЙМА

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ понадобятся (физлица)

  • Граждане РФ с паспортом
  • Обязательно – ключ от ТС
  • Есть паспорт на ТС
  • Есть судовой билет (важно для водного транспорта)

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ (ЮРЛИЦА)

  • Протокол о назначении руководителя
  • Есть паспорт на ТС
  • Есть судовой билет (важно для водного транспорта)
Lombard196.ru | Автоломбард

ВОПРОСЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

На основании ФЗ  «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» наш ломбард предлагает клиентам разные сроки кредитования. Есть возможность займа в виде аннуитета, когда часть долга определяется в виде процента, и часть в виде тела долга. Срок кредитования разный, до 3 лет. Возможно досрочное погашение займа.

Да, мы даем средства под такой транспорт, однако в нотариальной доверенности должно быть указано «с правом залога». Программа займа одна – передача транспорта для хранения на стоянке. В ином случае происходит нарушение законодательства. Также нужно присутствие собственника транспорта.

Вы оставляете заявку, с вами свяжется наш менеджер. Мы озвучиваем вам условия займа, запрашиваем документы для проверки. Далее наш менеджер приедет в то место, где находится транспорт для проверки и заключения договора.

Если займ дается под программу автозалога, то вы можете пользоваться машиной и ставить, где это делаете обычно. При выборе программы автоломбард ваш транспорт останется на нашей парковке с постоянной охраной на открытой площадке. Весь транспорт, на который выдается залог, проходит обязательную процедуру страхования.

Если у вас нет возможности погасить займ, и он заложен у нас, то вам можно не искать покупателя, а обратиться за поиском покупателя к нам. Покупатель полностью гасит ваш залог, и право собственности переходит к нему. Пока машина будет находиться на нашем паркинге, наши сотрудники могут сами проводить ее показы.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкая ставка по проценту – отличные условия для клиентов
Деньги в день запроса – перевод средств от получаса после обращения
Возраст от 18 лет – наши сотрудники работают с людьми старше 18 лет
Любая кредитная история – мы не делаем запросы в банки
Прописка не нужна – вы просто предоставляете паспорт
Не нужна справка о доходе
АВТОЛОМБАРД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Адрес: Екатеринбург, улица Готвальда, д. 12 А

+7 (343) 200-59-99
+7 (950) 643-643-3

info@lombard196.ru

Время работы: ПН-ВС 9:00 – 21:00

Без выходных

Lombard196.ru | Автоломбард
+7 (343) 200-59-99
+7(950)643-64-33

Время работы: ПН-ВС с 09:00 до 21:00, 
Екатеринбург, улица Готвальда, д. 12А

Написать нам
Whatsapp
Получить займ
Оценка
Залог украшений
Оценка предметов искусства
Выкуп предметов искусства
Скупка серебра
Хранение

Автоломбард

Недвижимость
Страхование
Скупка золота

@ 2015-2024. Lombard196.ru. Все права защищены © Вся информация, размещенная на данном сайте, ни при каких обстоятельствах не может считаться публичной офертой в соответствии со ст. 437.2 Гражданского кодекса РФ.

Оставить заявку

Форма заказа