Автоломбард в Екатеринбурге

Наш Автоломбард обеспечивает выгодность и быстроту работы благодаря следующему набору условий:

1) вам нужно предоставить минимум документов — ваш паспорт, паспорт на машину, а также доверенность на распоряжение имуществом, если машина принадлежит не вам;

2) процентная ставка по залоговому имуществу у нас невелика;

3) автоломбард работает круглосуточно и в праздники;

4) нам не потребуются финансовые справки, а также безразлична кредитная история — Lombard196.ru